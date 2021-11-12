Россия предложила достигать целей Парижского соглашения с помощью лесных проектов

08:17 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Российская делегация предложила внести поправку в проект правил одной из статей Парижского соглашения, определяющую сроки осуществления лесных климатических проектов. Об этом заявил заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко, передаёт РИА Новости.

Шестая статья Парижского соглашения, в правила реализации которой российская делегация предложила внести изменения, определяет финансовые и нефинансовые механизмы сокращения выбросов парниковых газов.

Исчезновение лесов в мире хотят остановить к 2030 году

Аноприенко пояснил, что предложение решает две задачи: закрепляет лесные климатические проекты в качестве достижения целей Парижского соглашения и определяет параметры их реализации. При этом предложенные Россией параметры в 15 лет с возможностью двукратной пролонгации учитывает рост бореальных лесов. Это северные леса, большая часть которых находится в России, Канаде, на Аляске, а также в странах северной Европы.

По словам замминистра природы, на национальном уровне решение по лесо-климатическим проектам принято — Россия будет ими заниматься.

«Это безальтернативная история, но мы хотим, чтобы эти проекты были учтены в Парижском соглашении. В настоящее время прорабатываем реализацию лесных климатических проектов на национальном уровне, формируется необходимая правовая база», — отметил Аноприенко.

В частности, речь идёт о проектах по предотвращению лесных пожаров, по лесовосстановлению и по лесоразведению. Россия уже нарастила объёмы финансирования охраны лесов от пожаров вдвое — до 14 миллиардов рублей ежегодно, подчеркнул заместитель главы Минприроды. Также в отношении лесовосстановления принят закон, который позволяет компаниям проводить лесовосстановление не только в регионах, где был нанесен ущерб, а в других регионах.





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Аноприенко также заявил, что определить объём инвестиций в лесные климатические проекты пока невозможно. Каждый проект уникален и только сейчас идет становление рынка подобных проектов, заключил он.

Ранее более 100 лидеров стран, на долю которых приходится свыше 86 процентов лесов, обязались работать сообща, чтобы к 2030 году остановить процесс исчезновения лесов и деградации земель, следует из Декларации о лесах и землепользовании.

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