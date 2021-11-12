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С предприятия-перевозчика леса взыскали 757 тысяч рублей ущерба за ДТП по вине лесовоза в Усольском районе

С предприятия-перевозчика леса взыскали 757 тысяч рублей ущерба за ДТП по вине лесовоза в Усольском районе

Судебные приставы взыскали 757 тысяч рублей с организации, занимающейся перевозкой леса, в качестве ущерба за ДТП по вине лесовоза. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Установлено, что в Усольском районе водитель лесовоза допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, и столкнулся с другим автомобилем. Иномарке был нанесен материальный ущерб. Пострадавшая сторона обратилась в суд с иском о возмещении убытков, понесенных на ремонт машины, который был удовлетворен.

О возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты долга предприятие-перевозчика леса уведомили. Однако руководство фирмы информацию проигнорировало и деньги не заплатило. В итоге судебный пристав-исполнитель взыскал деньги с расчетного счета предприятия.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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