Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк отмечает 180-летие

12 ноября Сбербанк отмечает свой 180-летний юбилей. В 1841 году император Николай Первый утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли, сообщает пресс-служба банка. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 миллионов человек, корпоративных — 3 миллиона.

В свой день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов, отдаёт дань уважения тем, кто работал в банке и делал его мощнее год от года, тем, кто верит в него, любит Сбер и гордится его успехами. История Сбера — это история страны и различных её поколений. Небольшие сбережения первых вкладчиков трансформировались в миллионные вложения, которые шли на строительство Транссиба, флота, мостов, транспортных артерий, соединявших самые дальние уголки нашей страны. Сберегательные кассы открывались даже в школах, они были на крейсерах «Варяг» и «Аврора», стали основой финансовой системы государства.

Этот принцип сохранился и в советское время, когда «недели» и «месячники» сбережений привлекли в годы первых пятилеток десятки миллиардов рублей для народных строек. А в годы Великой Отечественной войны именно через сберкассы люди отдавали свои накопления на помощь фронту и подписывались на военные займы: великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами.

Сбербанк учился и менялся вместе со временем и всегда стремился предвосхищать потребности своих клиентов, действуя на опережение. И если первая сберкасса в Санкт-Петербурге стала точкой отсчёта Сбербанка, то СберБанк Онлайн стал объединяющим звеном для вселенной финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы Сбера. Сегодня мы вместе с клиентами и всей страной боремся с пандемией, развиваем телемедицину, создаём новые возможности для бизнеса, противостоим мошенникам, вкладываемся в зелёную экономику, содействуем в цифровой и AI*-трансформации государства благодаря внедрению самых современных технологий и реализуем многие другие социально значимые проекты. Мы помним свою историю и, несмотря на почтенный возраст, остаёмся молодой и амбициозной компанией. В нашу ДНК заложена великая цель — делать жизнь людей лучше, помогая им реализовывать устремления и мечты.

Сейчас Сбер входит в число ведущих финансовых институтов мира и быстро превращается в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 миллиона пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России — порядка 14 тысяч офисов.

ПАО Сбербанк

*искусственный интеллект

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за оскорбления в «WhatsApp»
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за
Сбербанк отмечает 180-летие
Сбербанк отмечает 180-летие
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и выпустили птиц на волю
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в учебные заведения
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической олимпиаде
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape

Еще по теме

Сбер посвятит выпуск прямого эфира 180-летию сберегательного дела
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк поменяет логотип
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады — «СберВклад» и «СберВклад Прайм»