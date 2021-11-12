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SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF

SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку управляющей активами компания VanEck на запуск биржевого фонда (ETF) на базе первой криптовалюты.


2 марта Чикагская биржа опционов подала заявку на листинг биткоин-ЕTF от лица VanEck. 18 марта SEC приступила к ее рассмотрению, но дважды переносила решение — в апреле и июне. Регулятору требовались дополнительные комментарии общественности «в свете правовых и политических аспектов».


В сентябре SEC в очередной раз продлила рассмотрение заявки VanEck, «чтобы иметь достаточно времени для рассмотрения предложенных изменений и вопросов, поднятых в письмах с комментариями».


Напомним, в октябре Комиссия одобрила заявки на запуск фьючерсных биткоин-ETF от управляющей активами компании и Valkyrie Investments. До этого SEC приняла аналогичное решение в отношении заявки от ProShares.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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