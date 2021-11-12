Сенатор предложил поддержать молочников в связи с обязательной маркировкой

13:54 Автор: Анна Шушкина

Для реализации третьего этапа внедрения обязательной маркировки молочной продукции необходимо принять меры поддержки российских производителей. На это указал член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко на совещании по разъяснению правил маркировки молочной продукции и природной упакованной воды средствами идентификации в Совфеде.

Вопрос о маркировке молочной продукции находится на особом контроле у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, отметил Кондратенко. «Этот вопрос чрезвычайно чувствительный для предприятий молочной промышленности. И нам необходимо не допустить сбоев в их производственном процессе», — сказал Кондратенко.

СМИ: Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию

С 1 декабря 2021 года обязательной станет маркировка молочных продуктов сроком годности менее 40 суток. Таким образом у предприятий появляется обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.

По словам Кондратенко, это, как правило, социально значимая продукция — молоко и кисломолочные продукты, пояснил сенатор. Данный этап внедрения маркировки ведёт к вовлечению в процесс средних и малых предприятий молочной отрасли, которые в основном ранее не наносили средства электронной идентификации на свою продукцию, обратил внимание сенатор. В связи с этим, по его словам, потребуется повышенное внимание к данным формам хозяйствования, так как им гораздо труднее учесть технологические процессы новой системы.

31 декабря 2020 года завершён эксперимент по маркировке готовой молочной продукции, напомнил сенатор. И в настоящее время, по его словам, приняты все необходимые нормативные документы — правила маркировки средствами идентификации молочной продукции и перечень отдельных видов молочной продукции, маркировка которых средствами идентификации вступает в силу в этом году. Однако ещё есть вопросы, требующие решения, уверен сенатор.





Читайте также:

• Покупатели смогут проследить путь молочки от завода до прилавка • Майоров рассказал, сколько должна стоить упаковка качественного молока • Сможет ли Россия слезть с «пальмы»?

«Важно решить вопрос предоставления необходимых мер господдержки предприятиям молочной отрасли при введении обязательной маркировки молочной продукции», — отметил он. Этот вопрос, по его словам, рассматривали в рамках правительственного часа 31 марта этого года в Совете Федерации.

«По итогам «правительственного часа» были даны соответствующие рекомендации правительству, федеральным органам исполнительной власти — идёт работа по их реализации», — сообщил сенатор.

#маркировка #продукты

Ещё материалы: Алексей Кондратенко