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Школьники Республики Алтай приняли участие в профессиональных пробах

Школьники Республики Алтай приняли участие в профессиональных пробах

Проект «Билет в будущее» стартовал в Горно-Алтайском педагогическом колледже в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он направлен на создание и развитие системы ранней профориентации учеников 6–11-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Алтай.

Главная задача проекта – помочь школьникам сделать правильный выбор будущей профессии, учебного заведения, в котором ее можно получить. Профессиональные пробы прошли по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Преподавание в начальных классах». В них приняли участие 120 школьников из города Горно-Алтайска и Майминского района. В игровой форме дети получили базовые сведения о конкретных видах педагогической деятельности в той или иной области.

Выполнение задания предполагало демонстрацию социальной активности, коммуникативных навыков, владения интерактивным оборудованием, современными информационно-коммуникационными технологиями.

# Общество
По материалам: edu.ru

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