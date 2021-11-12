Шопинг со скидками 11 ноября 2021 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Сегодня, 09:15
Каждый год 11 ноября на самой крупной торговой площадке мира «Алиэкспресс» стартует мега распродажа. Начало и продолжительность акции дает возможность всем желающим успеть на масштабную распродажу. Скидки до 70% затрагивают многие категории товаров.
Какая акция состоится на AliExpress 11 ноября 2021 года
На сайте www.aliexpress.ru с 28 октября по 10 ноября 2021 г. запланирован «разогрев»: можно будет добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой выгодной цене во время распродажи. За каждый добавленный товар в период «разогрева» вы получите по 5 монет АлиЭкспресс (но не более 50 за день), которые потом можно будет обменять на купоны. Монеты на АлиЭкспрессе будут выдавать в период с 28 октября до 11 ноября 2021 г.
Разогрев перед распродажей 11.11.21 с выдачей купонов на Алиэкспресс:
с 28 октября (в 10:00 по Мск) до 11 ноября 2021 г.(до 10:59 по Мск)
Дата и время начала распродажи 11.11 на сайте Алиэкспресс:
11 ноября 2021 г. в 11:00 часов утра по Мск (GMT+3)
Дата и время окончания:
13 ноября 2021 г. в 10:59 часов утра по Мск (GMT+3).
С 1 ноября 2021 г. в интернет-магазине АлиЭкспресс в рамках 11.11.2021 начнут действовать очень интересные акции, игры на розыгрыш купонов и алибоксы в приложении, промокоды и конкурсы от самого интернет-магазина. Также можно будет получить дополнительную выгоду непосредственно от продавцов.
Есть 4 вида выгоды: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды от самого Алиэкспресса. А уже 11 и 12 ноября 2021 г. на сайте пройдет сама распродажа.
Навигатор по разделам со скидками на Алиэкспресс в распродажу 11.11.2021 уже активен! Перед «разогревом» и началом скидок стоит хорошенько изучить все подразделы акции 11.11 на сайте Алиэкспресс.
Не только «Алиэкспресс» 11.11 порадует скидками
Начиная с 2017 года тенденцию к мега распродажам подхватили и крупные интернет-магазины России.
Дата распродажи 11.11.2021 в России:
Начало распродажи — 11 ноября 2021 года
Окончание — 13 ноября 2021 года
Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.21, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.21
Начало распродажи — 11 ноября 2021 года
Окончание — 13 ноября 2021 года
Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.21, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.21
В России к распродаже 11.11 в 2021 году присоединятся крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы, например:
Эльдорадо,
Летуаль,
Связной,
МТС,Redmond,
Технопарк,
Техпорт,
Холодильник.ру,
Плеер.ру,
Максидом,
Домовой,
Grohe,
Яндекс.Маркет,
Gulliver,
Reima,
Mothercare,
Lacoste,
Буквоед и другие интернет-магазины.
Главные магазины-участники распродажи 11.11.2021:
Алиэкспресс www.aliexpress.ru
Huawei www.huawei.com
Xiaomi www.mi-shop.com
Honor www.honor.ru
iHerb www.iherb.com
Накануне акции компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые (например, Алиэкспресс) даже выкладывают промокоды и купоны на дополнительные скидки, за которыми нужно будет начинать охотиться уже с 28 октября.
По материалам: RSUTE