Шопинг со скидками 11 ноября 2021 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки

Какая акция состоится на AliExpress 11 ноября 2021 года

Не только «Алиэкспресс» 11.11 порадует скидками

Дата распродажи 11.11.2021 в России:



Начало распродажи — 11 ноября 2021 года



Окончание — 13 ноября 2021 года



Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.21, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.21

В России к распродаже 11.11 в 2021 году присоединятся крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы, например:

Главные магазины-участники распродажи 11.11.2021:

Каждый год 11 ноября на самой крупной торговой площадке мира «Алиэкспресс» стартует мега распродажа. Начало и продолжительность акции дает возможность всем желающим успеть на масштабную распродажу. Скидки до 70% затрагивают многие категории товаров.На сайте www.aliexpress.ru с 28 октября по 10 ноября 2021 г. запланирован «разогрев»: можно будет добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой выгодной цене во время распродажи. За каждый добавленный товар в период «разогрева» вы получите по 5 монет АлиЭкспресс (но не более 50 за день), которые потом можно будет обменять на купоны. Монеты на АлиЭкспрессе будут выдавать в период с 28 октября до 11 ноября 2021 г.Разогрев перед распродажей 11.11.21 с выдачей купонов на Алиэкспресс:с 28 октября (в 10:00 по Мск) до 11 ноября 2021 г.(до 10:59 по Мск)Дата и время начала распродажи 11.11 на сайте Алиэкспресс:11 ноября 2021 г. в 11:00 часов утра по Мск (GMT+3)Дата и время окончания:13 ноября 2021 г. в 10:59 часов утра по Мск (GMT+3).С 1 ноября 2021 г. в интернет-магазине АлиЭкспресс в рамках 11.11.2021 начнут действовать очень интересные акции, игры на розыгрыш купонов и алибоксы в приложении, промокоды и конкурсы от самого интернет-магазина. Также можно будет получить дополнительную выгоду непосредственно от продавцов.Есть 4 вида выгоды: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды от самого Алиэкспресса. А уже 11 и 12 ноября 2021 г. на сайте пройдет сама распродажа.Навигатор по разделам со скидками на Алиэкспресс в распродажу 11.11.2021 уже активен! Перед «разогревом» и началом скидок стоит хорошенько изучить все подразделы акции 11.11 на сайте Алиэкспресс.Начиная с 2017 года тенденцию к мега распродажам подхватили и крупные интернет-магазины России.Эльдорадо,Летуаль,Связной,МТС,Redmond,Технопарк,Техпорт,Холодильник.ру,Плеер.ру,Максидом,Домовой,Grohe,Яндекс.Маркет,Gulliver,Reima,Mothercare,Lacoste,Буквоед и другие интернет-магазины.Алиэкспресс www.aliexpress.ruHuawei www.huawei.comXiaomi www.mi-shop.comHonor www.honor.ruiHerb www.iherb.comНакануне акции компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые (например, Алиэкспресс) даже выкладывают промокоды и купоны на дополнительные скидки, за которыми нужно будет начинать охотиться уже с 28 октября.