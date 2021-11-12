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Скончалась бабушка Натальи Водяновой

Скончалась бабушка Натальи Водяновой
Лариса Громова в последние минуты своей жизни находилась в окружении семьиМодель мирового уровня Наталья Водянова сообщила, что потеряла близкого человека — ушла из жизни ее бабушка Лариса Громова. Этим знаменитость поделилась на своей личной странице в Instagram.Водянова заявила, что ее родственница умерла 11 ноября на 93-м году жизни — на следующий день после своего 92-летия. 8 ноября мама Натальи позвонила ей и сообщила, что Лариса может не дожить до праздника, поэтому модель сразу же позвонила супругу, и они вместе с детьми оправились в Нижний Новгород, к ее бабушке.«Мы застали бабуничку очень плохой, как описывала мама, она хрипло говорила, с лицом каменного цвета и холодными руками… Но увидев правнуков и нас всех, она стала просить воды и своих любимых конфеток от которых отказывалась уже несколько дней. Буквально за час у нее появился цвет в лице, она шутила и задавала вопросы» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала звезда.После празднования своего дня рождения Громовой стало плохо, и тогда Водянова поняла, что «конец уже близок». «По совету своего духовника, не дожидаясь священника, стала читать Отходную молитву. Я уже дочитывала, когда бабуничка перестала дышать. Когда началась молитва, пошел легкий снег, а на последнем вздохе бабунички снег вдруг повалил стеной. Казалось, провожая и оплакивая. Она так любила природу», — заключила Наталья.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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