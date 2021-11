СМИ: китайские инвесторы использовали криптовалюту для покупки недвижимости в Японии

Налоговая служба Токио выяснила, что китайские инвесторы приобрели в Японии недвижимость на ¥27 млрд ($237 млн) с помощью криптовалюты для обхода ограничений. Об этом пишет The Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

