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Смоленские власти ввели QR-коды на посещение заведений общепита

Смоленские власти ввели QR-коды на посещение заведений общепита

Смоленские власти ввели QR-коды для доступа в заведения общественного питания, сообщает РИА Новости. Вне зависимости от количества посадочных мест - предписано обслуживать посетителей только по предъявлении сертификата (электронного или бумажного), подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение полугода заболевание. Пропуском на обед также могут стать актуальный ПЦР-тест или справка о медицинском отводе от вакцинации. Понадобится и документ, удостоверяющий личность.

Люди в возрасте 60 лет и старше могут присутствовать на массовых мероприятиях только после прививки. Невакцинированным рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции - за исключением походов в медучреждения. Работодатели должны перевести пожилых работников, не сделавших прививку, на дистанционный режим работы.

Отмечается также, что в отделениях МФЦ не будут оказываться государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.

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По материалам: uposters.ru

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