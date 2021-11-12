Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Сооснователь monobank: биткоин-карта готова, но ждет одобрения Нацбанка Украины

Сооснователь monobank: биткоин-карта готова, но ждет одобрения Нацбанка Украины

Сооснователь monobank: биткоин-карта готова, но ждет одобрения Нацбанка Украины


Биткоин-карта, которая позволит клиентам украинского monobank осуществлять операции с криптовалютой, готова и уже три месяца ждет одобрения от Нацбанка Украины. Об этом заявил сооснователь компании Олег Гороховский.


Он отметил, что его "сильно удручает" задумчивость регулятора.


"Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100 000% годовых, это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения. Уже все на свете работают с криптой – от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь", - сказал сооснователь monobank.


О планах банка по выпуску биткоин-карт стало известно в июле. По информации ForkLog, проект реализуют в партнерстве с биржей WhiteBIT.


В октябре глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что к регулятору обращались коммерческие банки с просьбой о выпуске криптовалютных карт. Однако, по его словам, регулятор озабочен "вопросом высокой рискованности таких операций, соблюдением необходимых процедур финмониторинга".


Напомним, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект «О виртуальных активах», регулирующий операции с криптовалютами на территории страны. Однако позже президент Владимир Зеленский вернул документ на повторное рассмотрение со своими предложениями. Обновленный документ рассмотрят в ближайшее время.


https://forklog.com/rokirovka-regulyatorov-i-nesootvetstvie-normam-es-pochemu-zelenskij-vetiroval-zakon-o-virtualnyh-aktivah/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Пять тысяч человек из 18 стран приняли участие в просветительском Хакатоне Российского общества "Знание"
Пять тысяч человек из 18 стран приняли участие в просветительском
Лариса Гузеева рассказала, как ей тяжело было в больнице
Лариса Гузеева рассказала, как ей тяжело было в больнице
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Анфиса Чехова с разбитым лицом осталась без денег
Анфиса Чехова с разбитым лицом осталась без денег
Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером
Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером
Вика Цыганова рассказала о пластике
Вика Цыганова рассказала о пластике
Эмин Агаларов по слухам возобновил отношения с бывшей женой
Эмин Агаларов по слухам возобновил отношения с бывшей женой
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку криптовалют
Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres добавила поддержку
Sotheby’s продаст картины Бэнкси на офлайн-аукционе за Ethereum
Sotheby’s продаст картины Бэнкси на офлайн-аукционе за Ethereum
Bitfarms запустит майнинговый центр в штате Вашингтон
Bitfarms запустит майнинговый центр в штате Вашингтон

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы

Еще по теме

Сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины из опасений обвала криптовалюты
Украина задолжала МВФ $12 млрд
Порошенко призвал Раду уволить главу Национального банка Украины
ОФИЦИАЛЬНО: Назван размер долга Украины перед МВФ