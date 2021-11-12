Сооснователь monobank: биткоин-карта готова, но ждет одобрения Нацбанка Украины

Биткоин-карта, которая позволит клиентам украинского monobank осуществлять операции с криптовалютой, готова и уже три месяца ждет одобрения от Нацбанка Украины. Об этом заявил сооснователь компании Олег Гороховский.

Он отметил, что его "сильно удручает" задумчивость регулятора.

"Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100 000% годовых, это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения. Уже все на свете работают с криптой – от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь", - сказал сооснователь monobank.

О планах банка по выпуску биткоин-карт стало известно в июле. По информации ForkLog, проект реализуют в партнерстве с биржей WhiteBIT.

В октябре глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что к регулятору обращались коммерческие банки с просьбой о выпуске криптовалютных карт. Однако, по его словам, регулятор озабочен "вопросом высокой рискованности таких операций, соблюдением необходимых процедур финмониторинга".

Напомним, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект «О виртуальных активах», регулирующий операции с криптовалютами на территории страны. Однако позже президент Владимир Зеленский вернул документ на повторное рассмотрение со своими предложениями. Обновленный документ рассмотрят в ближайшее время.

https://forklog.com/rokirovka-regulyatorov-i-nesootvetstvie-normam-es-pochemu-zelenskij-vetiroval-zakon-o-virtualnyh-aktivah/