Sotheby’s продаст картины Бэнкси на офлайн-аукционе за Ethereum

Sotheby's выставит на продажу две работы уличного художника Бэнкси. Участники мероприятия The Now в нью-йоркском салоне аукционного дома смогут делать ставки в Ethereum наряду с фиатной валютой.

