Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новое видео — запись звуков стрельбы





Студия GSC Game World планирует выпустить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 уже 28 апреля 2022 года, то есть примерно через полгода. Но пока разработчики не особо активно делятся подробностями о проекте, либо геймплейными роликами. В новом видео, которое показали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2, они демонстрируют процесс записи звуков стрельбы для игры.

Записывались звуки стрельбы для S.T.A.L.K.E.R. 2 еще летом, но поделились роликом разработчики только сейчас. При этом в видео используется широкий арсенал оружия, но в конечную игру может попасть не все, что уточняют создатели S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлен на Xbox Series X | S и PC, сразу после выхода игра будет в Game Pass.

Напомним, в Microsoft Store игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступна для предзаказа в трех версиях.