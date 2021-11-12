Светлана Иванова заваливает детей подарками

Актриса Светлана Иванова редко рассказывает о своих дочках. 36-летняя артистка все же сделала исключение и немного рассказала о дочерях — девятилетней Полине и трехлетней Мире. Так, выяснилось, что Светлана задаривает девочек дорогими подарками. «Как бы мы ни старались быть хорошими родителями, нашим детям все равно будет, что рассказать своему психотерапевту» — это выражение можно применить к каждому, ко мне в том числе. У меня было очень счастливое детство. Но, конечно, когда у меня сейчас во взрослой жизни что-то происходит, я понимаю, что это оттуда. Что-то в общении со своими уже детьми... Например, мы жили очень скромно, мама редко могла позволить себе купить что-то, что я просила, игрушку какую-то или одежду из серии «как у всех».Светлана Иванова Поэтому у меня на эту тему какой-то пунктик, я балую своих детей, стараюсь удовлетворить все их хотелки, потому что сама этого была лишена... Тут и распутывать нечего, все очевидно. Наверное, они своим детям вообще ничего покупать не будут, потому что их заваливали игрушками...» — поделилась Иванова с HELLO!. Напомним, в 2011 году актриса закрутила роман с режиссером Джаником Файзиевым. Сначала пара скрывала роман, ведь кинодеятель был женат. За избранника Светлана вышла замуж лишь в 2019-м — когда он официально развелся с Линой Эспли. В адрес Ивановой нередко поступает критика и хейт. Но звезда не реагирует на негативные высказывания. «Я все это воспринимаю очень спокойно. Есть узкий круг людей, чьим мнением я очень дорожу. Остальные мнения для меня просто мнения. Прекрасно, что они вообще есть. Я, правда, иногда позволяю себе шутить над совсем уж неумными комментариями из серии «не смотрел, но осуждаю», никого не хочу обидеть, но меня это правда веселит», — подчеркнула артистка.