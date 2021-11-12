Светлана Пермякова рассказала, когда выйдет замуж

Актриса Светлана Пермякова в одном из интервью рассказала о своем возлюбленном. Артистка уже много лет состоит в отношениях с Максимом Скрябиным. При этом влюбленные до сих пор не поженились, считая, что штамп в паспорте вовсе не важен. 49-летняя Светлана Пермякова во всех интервью признается в том, что ей очень повезло с избранником. Максим Скрябин помогает ей с административными делами, а также занимается дочерью Варей, когда актриса занята на съемках. Разумеется, поклонники с нетерпением ждут свадьбы пары, но они не спешат связывать себя узами брака. «Мы живем и живем, все хорошо, дочь растет, мы вместе, а штамп в паспорте — не столь уж важен. Это все по молодости хорошо, а если не случилось в молодости, что тогда? Буду ждать, когда шестьдесят лет исполнится, тогда надену фату и пойду под венец, а пока — нет», — заявила артистка.Светлана Пермякова с возлюбленным При этом Пермякова уверена, что Максим является идеальным мужчиной. Несмотря на то, что избранник младше ее на 18 лет, в паре царит абсолютное взаимопонимание. «Все, что можно сочетать в мужчине — чувство юмора, силу, обаяние, харизму, умения стряпать, убирать, заколотить, построить баню, сделать театр на пустом месте, любить — все это в нем есть. Для меня он идеал. Другого и не знаю», — рассказала звезда. Разумеется, из-за насыщенного рабочего графика проводить достаточно времени с семьей Светлана не может. Недавно она и вовсе улетела от близких на несколько недель ради съемок в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Однако и Максим, и маленькая Варвара к командировкам Пермяковой относятся с пониманием. В интервью для портала Wday Светлана призналась, что сейчас у нее много новых проектов. Так что в ближайшие годы звезда намерена и дальше удивлять публику. Ну, а в трудные минуты рядом всегда есть мужское плечо, на которое Пермякова может опереться.