Сын Софии Ротару рассказал о здоровье мамы

Недавно появились слухи, что певица София Ротару заболела. На днях поклонники певицы Софии Ротару были обеспокоены состоянием ее здоровья. Поводом стало видео с одного из свежих выступлений певицы. А тут еще музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 74-летняя артистка неважно себя чувствует — годы уже не позволяют ей давать концерты и путешествовать. Журналисты позвонили сыну певицы Руслану Евдокименко, чтобы узнать о состоянии звезды эстрады. «А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо». — ответил тот MK.ru. Недавно о том, что на самом деле происходит с Ротару, журналистам рассказала её сестра Аурика.София Ротару По словам близкой родственницы, София Михайловна не испытывает никаких проблем со здоровьем. Она напомнила, что в желтой прессе певице много раз приписывали смертельные диагнозы и каждый раз подобные новости оказывались обычной выдумкой. «Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают — все хорошо!» — сказала сестра Ротару. Сын Ротару, Руслан Евдокименко – предприниматель и музыкальный продюсер. Единственный сын Софии Ротару — отец двоих детей. Руслан женат на Светлане Евдокименко, они воспитывают сына Анатолий и дочку Софию. Поклонники певицы внимательно следят за жизнью ее семьи. Руслан Евдокименко и его жена ведут страницы в Instagram, на которых регулярно выкладывают фото с Софией Михайловной. Недавно сын Ротару опубликовал архивное фото, на котором запечатлен в годы юношества.