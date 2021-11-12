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Телезвезда Кевин О’Лири рассказал о своих инвестициях в криптовалюты

Телезвезда Кевин О’Лири рассказал о своих инвестициях в криптовалюты


Инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири держит практически 10% своего капитала в криптовалютах. Об этом он рассказал во время аудиоконференции на Reddit Talk.


https://youtu.be/ddjM6aA01ZA

«Я значительно увеличил портфель. В начале года моя доля [в криптовалютах] составляла 3%. Целью было достичь 7% к концу года. Однако из-за роста стоимости многих активов, которыми я сейчас владеют, мы практически достигли 10%», — заявил он.


По словам О’Лири, в его портфель входят не только цифровые активы, но и компании, связанные с индустрией. Он подчеркнул, что к концу года у него будет «очень значительный пакет криптоактивов, и речь не только о биткоине».


Инвестор отказался раскрыть свои активы, но рассказал, что владеет цифровым золотом, Ethereum и стейблкоином USD Coin (USDC). Несмотря на приверженность второй по капитализации криптовалюте, он также верит в успех ее прямых конкурентов.


«Некоторые люди считают, что для Ethereum игра уже окончена, но я с этим не согласен. Есть множество альтернатив, будь то Solana или другие [проекты]. Если вы инвестор, как и я, то вам нужна диверсификация. Это ключевой момент», — сказал он.


О’Лири объяснил, что перед выбором цифрового актива для инвестиций он анализирует программное обеспечение, лежащее в его основе, а также пользу, которую проект может принести. По его словам, криптовалюты сопряжены с определенным риском, поэтому диверсификация портфеля крайне важна.


«Я спрашиваю себя, могу ли выделить лучшие команды? Кто является лучшими разработчиками? Как мне инвестировать в их проекты? На базе какого блокчейна они построены? Должен ли я владеть частью этого? Вот как я смотрю на инвестиции», — добавил он.


Ранее О’Лири заявил, что Ethereum «всегда будет номером два» после биткоина.


Напомним, в сентябре инвестор призвал власти США как можно скорее разработать нормативную базу для рынка криптовалют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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