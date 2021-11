The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США

Котирующаяся на Nasdaq компания The9 через «дочку» NBTC Limited заключила соглашение с хостинг-провайдером Compute North. Оно предусматривает размещение оборудования для добычи криптовалюты мощностью более 32 МВт.

The9 announces expansion of U.S. crypto mining operations in 32MW deal with Compute North. 10,000 Bitmain S19j Miners will be deployed in US starting from Q2 2022, the other 14,000 will be deployed in Canada and other countries starting from Dec. 2021. https://t.co/cq9qUIPtro pic.twitter.com/dOtK8WjFa9