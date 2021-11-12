Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

Биткоин в последние дни показал динамику на снижение, которое своим импульсным развитием смутило многих трейдеров. Рассмотрим перспективы дальнейшего движения цены первой криптовалюты и сильные уровни.

На часовом таймфрейме инструмент подошел к сильному уровню поддержки ($63 400). Это уровень верхней границы объемной зоны стоимости всего накопления из левой части. От него возможно дальнейшее возобновление восходящего движения с достижением нового максимума и закреплением за $70 000.

Если данная поддержка не устоит, то следующим важным уровнем станет $61 000. Ожидания аналогичные — новый максимум.

Все признаки указывают на продолжение роста и активности крупного покупателя: начиная от появления кластерной активности (аномальных для инструмента объемов, которые мог сгенерировать только крупный игрок) и заканчивая дельтой, указывающей на поглощение всей активности рыночного продавца в рамках диапазона.

Таким образом, ожидание строится от работы в лонг от обозначенных уровней $63 400 и $61 000.



