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Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000

Трейдер описал сценарий движения цены биткоина к отметкам выше $70 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.


Биткоин в последние дни показал динамику на снижение, которое своим импульсным развитием смутило многих трейдеров. Рассмотрим перспективы дальнейшего движения цены первой криптовалюты и сильные уровни.



На часовом таймфрейме инструмент подошел к сильному уровню поддержки ($63 400). Это уровень верхней границы объемной зоны стоимости всего накопления из левой части. От него возможно дальнейшее возобновление восходящего движения с достижением нового максимума и закреплением за $70 000. 


Если данная поддержка не устоит, то следующим важным уровнем станет $61 000. Ожидания аналогичные — новый максимум.


Все признаки указывают на продолжение роста и активности крупного покупателя: начиная от появления кластерной активности (аномальных для инструмента объемов, которые мог сгенерировать только крупный игрок) и заканчивая дельтой, указывающей на поглощение всей активности рыночного продавца в рамках диапазона.


Таким образом, ожидание строится от работы в лонг от обозначенных уровней $63 400 и $61 000.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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