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Тутова: законопроекты о QR-кодах — экстренная мера, необходимая для защиты граждан

Тутова: законопроекты о QR-кодах — экстренная мера, необходимая для защиты граждан

21:00  Автор: Светлана Заверняева



Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта — экстренная мера, которая необходима с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

«Это — экстренная мера, которая необходима сегодня с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране. Такие меры многими странами были признаны безальтернативными», — сказала депутат и призвала не рассматривать QR-коды как ограничения. Их введение, подчеркнула она, необходимо в целях защиты жизни и здоровья россиян.

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12 ноября кабмин внёс законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации. Ещё один проект закона вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять QR-код о вакцинации, медотвод или справку о перенесённом коронавирусе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#QR-код #вакцинация #коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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