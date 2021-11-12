Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ученые РАО назвали главный фактор успеха ребенка в математике

Ученые РАО назвали главный фактор успеха ребенка в математике

Ученые РАО назвали главный фактор успеха ребенка в математике

Ученые Российской академии образования (РАО) и МГУ имени М.В. Ломоносова доказали, что умение ребенка регулировать свои эмоции и поведение поможет ему преуспеть в математической сфере.

Саморегуляция состоит из трех компонентов: рабочей памяти, когнитивной гибкости, или переключения, и способности подавлять отвлекающую информацию. Другими словами, успех ждет детей, которые хорошо запоминают и воспроизводят информацию, при этом быстро переключаются между задачами и концентрируются на работе.

«Именно саморегуляция лежит в основе успешной адаптации ребенка к школьному обучению, его академической и социальной успешности. Мы можем с уверенностью сказать, что дети, обладающие сформированной на высоком уровне саморегуляцией, имеют больше шансов хорошо учиться», – говорит академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса. 

Но нужно понимать, что подобной предрасположенности может быть недостаточно. Важную роль в освоении материала играют и методика преподавания учителя математики в школе, и сама программа учебного учреждения. Это отмечает старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Анастасия Сиднева.

Специалисты РАО добавляют, что родители могут самостоятельно проверить, достаточно ли развита саморегуляция у их детей. Если ребенок сталкивается с проблемами при поступлении в школу, ему сложно выполнять простые инструкции, сосредоточиться на задании и запомнить даже небольшой объем информации, то лучше обратиться к специалисту за диагностикой и рекомендациями.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за оскорбления в «WhatsApp»
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за
Сбербанк отмечает 180-летие
Сбербанк отмечает 180-летие
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и выпустили птиц на волю
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в учебные заведения
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической олимпиаде
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape

Еще по теме

Юрий Зинченко утвержден в должности главы Российской академии образования
Психологи назвали критерий успешности ребенка в будущем
РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве
Учёные: Названы факторы, оказывающие влияние на успех ребёнка в будущем