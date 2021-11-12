Ученые РАО назвали главный фактор успеха ребенка в математике

Ученые Российской академии образования (РАО) и МГУ имени М.В. Ломоносова доказали, что умение ребенка регулировать свои эмоции и поведение поможет ему преуспеть в математической сфере.

Саморегуляция состоит из трех компонентов: рабочей памяти, когнитивной гибкости, или переключения, и способности подавлять отвлекающую информацию. Другими словами, успех ждет детей, которые хорошо запоминают и воспроизводят информацию, при этом быстро переключаются между задачами и концентрируются на работе.

«Именно саморегуляция лежит в основе успешной адаптации ребенка к школьному обучению, его академической и социальной успешности. Мы можем с уверенностью сказать, что дети, обладающие сформированной на высоком уровне саморегуляцией, имеют больше шансов хорошо учиться», – говорит академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса.

Но нужно понимать, что подобной предрасположенности может быть недостаточно. Важную роль в освоении материала играют и методика преподавания учителя математики в школе, и сама программа учебного учреждения. Это отмечает старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Анастасия Сиднева.

Специалисты РАО добавляют, что родители могут самостоятельно проверить, достаточно ли развита саморегуляция у их детей. Если ребенок сталкивается с проблемами при поступлении в школу, ему сложно выполнять простые инструкции, сосредоточиться на задании и запомнить даже небольшой объем информации, то лучше обратиться к специалисту за диагностикой и рекомендациями.