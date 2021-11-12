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Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Причиной кончины стала острая сердечная недостаточностьСкончался российский писатель-сатирик, телеведущий и сценарист Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает «Вести.ру».Коклюшкину было 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Свою карьеру Виктор начал в 1969 году — писал материалы для советских газет и журналов, а позже стал создавать юмористические монологи для знаменитостей. Среди них были Евгений Петросян, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Также сатирик написал более 10 книг, был автором сценариев к нескольким мультфильмам.Также Коклюшкин критиковал Петросяна, который ради молодой избранницы развелся с юмористкой Еленой Степаненко. Писатель считал, что только она была для мужчины настоящей поддержкой и надежным человеком.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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