Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Причиной кончины стала острая сердечная недостаточностьСкончался российский писатель-сатирик, телеведущий и сценарист Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает «Вести.ру».Коклюшкину было 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Свою карьеру Виктор начал в 1969 году — писал материалы для советских газет и журналов, а позже стал создавать юмористические монологи для знаменитостей. Среди них были Евгений Петросян, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Также сатирик написал более 10 книг, был автором сценариев к нескольким мультфильмам.Также Коклюшкин критиковал Петросяна, который ради молодой избранницы развелся с юмористкой Еленой Степаненко. Писатель считал, что только она была для мужчины настоящей поддержкой и надежным человеком.