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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 49%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 49%

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:04  Автор: Варвара Комарова



В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 49 процентов. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе c COVID-19. Согласно данным от 5 ноября, этот показатель составлял 48 процентов.

По состоянию на 12 ноября, вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз (по состоянию на 5 ноября — 60 004 358 раз), вакцинация полного цикла —57 961 578 раз (57 256 745).

За этот период эпидемиологическая ситуация ухудшилась в пяти регионах страны: в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на тепловой карте портала, на котором размещается официальная информация о коронавирусе в России, эти регионы перешли из оранжевой зоны в красную. Это означает, что субъекте более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.

В республиках Тыва и Калмыкия ситуация с коронавирусом улучшилась — они перешли из красной зоны в оранжевую.

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Изначально в России планировалось сформировать иммунитет к COVID-19 у 60 процентов населения. Позднее цель была увеличена до 80 процентов, то есть у 90 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что оперштаб по борьбе с коронавирусом совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.



#коронавирус #вакцинация #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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