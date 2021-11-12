Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Житель Коми в минувшем сентябре проник в местный салон ритуальных услуг, ради чего разбил стекло, и уснул в гробу. Молодой человек признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает "Интерфакс".
Как отмечает издание "Вятка-На-Сети", 19-летний юноша спрятал под одежду банку варенья, чай, кофе и девять рулонов туалетной бумаги, обнаружив все это в салоне. Затем он залез в гроб и спокойно уснул, закрыв его крышкой.
"Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий юноши составил почти 23 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Ранее судимый ухтинец полностью признал свою вину, приняв меры к возмещению причиненного ущерба.
В результате мужчину приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
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