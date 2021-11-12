В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в учебные заведения

В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в учебные заведения, сообщает Министерство образования Архангельской области.

Это самая крупная партия специализированной техники за последние пять лет.

В регионе более 8 тысяч детей пользуются услугами специализированных автобусов. Подвоз школьников на занятия и доставку ребят обратно домой обеспечивают более 300 машин.

«Замена автобусов на новые происходит ежегодно. Так, за минувшие пять лет школы Архангельской области получили 179 новых автобусов. В этом году поступила самая большая партия за последнее время – 111 машин разных марок. Средства на закупку автобусов выделены из федерального и областного бюджетов», – сказал министр образования Поморья Олег Русинов.