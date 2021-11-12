В «Артеке» стартовала программа «Дипломатическая миссия: дети Мира»

«Артек» развивает программы, связанные с детской дипломатией. В рамках 13-й смены «Россия начинается с меня!» в Международном детском центре проходит программа «Дипломатическая миссия: дети Мира». Она направлена на повышение уровня знаний в сфере истории, мировой политики, международных отношений и межкультурной коммуникации, сообщает Минпросвещения России.

Одним из первых мероприятий стало знакомство с историей юного посла мира – Саманты Смит, которая приехала в «Артек» в 1983 году.

Ребята посетили экскурсию по лагерю «Морской», в котором жила американская школьница, а также стали первыми гостями фотовыставки «Улыбка Саманты» во дворце Суук-Су.

На мольбертах размещено 25 фотографий, на которых запечатлены пребывание Саманты в «Артеке», а также важнейшие моменты визита американской школьницы в СССР.

«Мы хотим показать ребятам, что Саманта – обычная девочка, которая вместе со всеми играла, купалась, отдыхала в «Артеке». Здесь она видела жизнь советских ровесников. Мы постарались показать разные фотографии, на которых изображена обыденная жизнь артековцев того времени», – пояснил заместитель руководителя музейно-образовательного комплекса Евгений Чепига.

В течение смены запланированы различные тематические и образовательные мероприятия, в которых примут участие все участники программы.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.