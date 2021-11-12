В Березовом 30 домов остались без света из-за врезавшегося в опору электропередач автомобиля

12 ноября в Иркутске на автодороге Берёзовый — Кузьмиха водитель автомобиля врезался в опору линии электропередачи. В результате ее повреждения под отключение попали более тридцати домов в переулке Архитекторов микрорайона Березовый, улицы 50-летия Победы в квартале Белобородова поселка Маркова и улицы Березовой в СНТ «Птица», сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании. Жители Березового сообщили журналисту IRK.ru, что домов, оставшихся без электроснабжения, по их мнению, гораздо больше.

На место аварии выехали специалисты Южных электрических сетей. Над ликвидацией причин отключения работает аварийно-восстановительная бригада, задействовано четыре единицы техники. Прогнозное время восстановления электроснабжения — до 15:00. Иркутская электросетевая компания направила официальное обращение в адрес ГИБДД для принятия соответствующих мер в отношении виновного в повреждении опоры и взыскании с него компенсации ущерба.