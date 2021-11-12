В Circle поддержали регулирование эмитентов стейблкоинов как банков

Основной оператор стейблкоина USDC американская компания Circle поддержала намерение администрации президента Джо Байдена регулировать эмитентов стейблкоинов как банковские учреждения. Об этом сообщает Yahoo Finance.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Полагаем, она представляет собой значительный прогресс в развитии сектора. Существует реальное признание того, что по мере роста платежных стейблкоинов они относительно быстро масштабируются в интернете", — заявил CEO Circle Джереми Аллэйр.

В начале ноября Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США (PWG) опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со "стабильными монетами" риски и рекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.

Ранее Circle анонсировала реструктуризацию в "коммерческий криптовалютный банк с полным резервированием". По словам Аллэйра, фирма уже ведет переговоры с регуляторами, но официальной заявки не подавала.

Он отметил, что детали устава банка придется проработать со всеми контролирующими банковскую сферу ведомствами и привести в соответствие с федеральным законодательством.

"Мы ожидаем, что это будет процесс совместной работы с регулирующими органами", — сказал Аллэйр.

По его мнению, у крупных банков нет преимуществ в качестве потенциальных эмитентов стейблкоинов. Они не обладают необходимой инфраструктурой и пониманием актива, чтобы работать как Circle, подчеркнул глава фирмы.

"Банки, честно говоря, изо всех сил пытаются это понять. Я думаю, они основательно подождут, чтобы понаблюдать за подходом к стейблкоинам. В отсутствие конкретных правил, с большой вероятностью, они будут избегать попыток выпустить актив напрямую", — считает Аллэйр.

Напомним, о созыве PWG для обсуждения регулирования стейблкоинов министр финансов Джанет Йеллен объявила в июле.

Тогда же на заседании ФРС заявили, что отсутствие прозрачности "стабильных монет" может угрожать финансовой стабильности.

В сентябре глава SEC Гэри Генслер указал на риск широкого использования стейблкоинов. Он также назвал их «фишками для покера в казино криптовалют».