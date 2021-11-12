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В Конгрессе США пройдут слушания по «демистификации криптовалюты»

В Конгрессе США пройдут слушания по «демистификации криптовалюты»


Объединенный экономический комитет (JEC) Конгресса США проведет слушания о роли правительства в отношении цифровых активов. Об этом говорится на сайте JEC.


Заседание на тему «Демистификация криптовалюты: цифровые активы и роль правительства» запланировано на 17 ноября. На нем должны выступить экс-глава CFTC Тимоти Массад, директор по финансовой политике аналитического центра Open Market Institute Алексис Гольдштейн, директор отдела исследований Coin Center Питер Ван Валкенбург, а также профессор права и бизнес-этики в Университете Пенсильвании Кевин Вербах.


Председателем комитета является демократ от штата Вирджиния Дон Бейер — в июле он внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект о создании «всеобъемлющей нормативной базы» по регулированию индустрии. В JEC также входят Роб Портман, выступивший за исключение некоторых видов криптобизнеса из инфраструктурного плана, и Тед Круз.


10 августа Сенат проголосовал за двухпартийный план, предусматривающий выделение $1 трлн на строительство дорог, мостов, аэропортов, школ и других объектов. Документ предполагает привлечение дополнительного финансирования в виде налогов от операций с криптовалютами на сумму $28 млрд.


В криптосообществе раскритиковали законопроект за расширенное определение «брокера», охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей.


Позже участники сообщества обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану, которая обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять персональную информацию отправителя.


В октябре Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.


Напомним, в ноябре американский Минфин выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Три сенатора — Шеррод Браун, Пэт Туми и Синтия Ламмис — разошлись во мнениях касательно документа.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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