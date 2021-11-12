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В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах

В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах

В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах, из них 1372 места будут предназначены для детей в возрасте до трех лет, сообщает Министерство образования Красноярского края. 

Места будут созданы в рамках реализации национального проекта «Демография».

Уже завершено строительство двух дошкольных учреждений – в Красноярске и в поселке Таежный Богучанского района, до конца года  будут построены еще четыре здания детских садов, два из них появятся в Красноярске на 270 мест каждое, одно – в Сосновоборске на 270 мест и еще одно – в  Ужуре на 190 мест. 

Также в негосударственном секторе дополнительно создано 200 мест: два частных детских сада получили лицензию на образовательную деятельность по программе дошкольного обучения. 

В 2022 году планируется введение еще 1050 мест, из них 450 – для детей в возрасте до трех лет.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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