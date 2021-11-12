В Курганской области объявлен дополнительный конкурс «Земский учитель»

В Курганской области объявлен дополнительный конкурс «Земский учитель», по итогам которого три победителя получат 1 миллион рублей уже в этом году, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на Департамент образования и науки Курганской области.

«В прошлом году один миллион получили 23 педагога, приехавшие работать в сельские школы. Еще 17 учителей стали миллионерами уже в этом году. Благодаря программе «Земский учитель» мы не только сокращаем дефицит педагогических кадров в сельских школах, предоставляя всем детям равные возможности для обучения, но и помогаем учителям улучшить свое материальное положение, даем им возможность не только получить новый опыт, но и поделиться своими наработками с коллегами, что тоже очень ценно и важно», – отметил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Для участия необходимо оставить заявку на официальном общероссийском портале «Земский учитель» и до 22 ноября предоставить региональному оператору – Институту развития образования и социальных технологий – ряд документов, в числе которых заявление на участие в конкурсе и копии паспорта, диплома об образовании, трудовой книжки, документа, удостоверяющего уровень квалификации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и т. д.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.