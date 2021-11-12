В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney
Сегодня, 23:20
Сегодня «День Disney», и к этому мероприятию в Microsoft Store стартовала распродажа игр, которые связаны с Disney. В распродаже участвует всего 9 игр, все они доступны на Xbox One и Xobx Series X | S за счет программы обратной совместимости. Большинство из игр на распродаже — проекты по Star Wars.
Ниже можно видеть список актуальных предложений в Microsoft Store в рамках «Дня Disney»:Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 72.9 руб.
Название игры
Без скидки
Со скидкой
Скидка (%)
STAR WARS Battlefront
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
Star Wars Republic Commando
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
Star Wars: The Force Unleashed
$8.39
612 руб.
$2.09
152 руб.
75%
Disney Epic Mickey: Две легенды
$6.99
510 руб.
$1.7
124 руб.
76%
Star Wars Battlefront II
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
Star Wars KOTOR II
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
STAR WARS™ — Knights of the Old Republic™
$6.99
510 руб.
$3.4
248 руб.
51%
Star Wars: The Force Unleashed II
$8.39
612 руб.
$2.09
152 руб.
75%
По материалам: newxboxone