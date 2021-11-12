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В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney

В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney


Сегодня «День Disney», и к этому мероприятию в Microsoft Store стартовала распродажа игр, которые связаны с Disney. В распродаже участвует всего 9 игр, все они доступны на Xbox One и Xobx Series X | S за счет программы обратной совместимости. Большинство из игр на распродаже — проекты по Star Wars.

Ниже можно видеть список актуальных предложений в Microsoft Store в рамках «Дня Disney»:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 72.9 руб.

Название игры



Без скидки



Со скидкой



Скидка (%)



STAR WARS Battlefront



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



Star Wars Republic Commando



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



Star Wars: The Force Unleashed



$8.39
612 руб.



$2.09
152 руб.



75%



Disney Epic Mickey: Две легенды



$6.99
510 руб.



$1.7
124 руб.



76%



Star Wars Battlefront II



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



Star Wars KOTOR II



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



STAR WARS™ — Knights of the Old Republic™



$6.99
510 руб.



$3.4
248 руб.



51%



Star Wars: The Force Unleashed II



$8.39
612 руб.



$2.09
152 руб.



75%
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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