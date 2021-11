В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney





Сегодня «День Disney», и к этому мероприятию в Microsoft Store стартовала распродажа игр, которые связаны с Disney. В распродаже участвует всего 9 игр, все они доступны на Xbox One и Xobx Series X | S за счет программы обратной совместимости. Большинство из игр на распродаже — проекты по Star Wars.

Ниже можно видеть список актуальных предложений в Microsoft Store в рамках «Дня Disney»:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 72.9 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)STAR WARS Battlefront$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%Star Wars Republic Commando$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%Star Wars: The Force Unleashed$8.39612 руб.$2.09152 руб.75%Disney Epic Mickey: Две легенды$6.99510 руб.$1.7124 руб.76%Star Wars Battlefront II$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%Star Wars KOTOR II$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%STAR WARS™ — Knights of the Old Republic™$6.99510 руб.$3.4248 руб.51%Star Wars: The Force Unleashed II$8.39612 руб.$2.09152 руб.75%