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В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills

В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills

В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills для школьников и дошкольников, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В чемпионате профессионального мастерства участвуют дети в возрасте от пяти до семи и от восьми до десяти лет, в нем примут участие 914 команд.

В этом году в KidSkills впервые появилась специальная семейная категория FamilySkills. В ней могут соревноваться дети 10–14 лет вместе с родителями. В финал вышли 100 московских семей.

«Участие в чемпионате профессионального мастерства для дошкольников и учеников начальных классов – прекрасная возможность для личностного развития. В жизни обязательно пригодятся опыт работы в команде, навыки самопрезентации и четкое понимание того, что победа – это результат приложенных усилий. Возможно, серьезно думать о выборе профессии в детском саду рановато, но получать информацию о разных вариантах профессионального развития просто необходимо», – сказала главный эксперт компетенции «Инженерия космических систем», начальник группы дополнительного образования Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова Лариса Турусова.

Московский детский чемпионат KidSkills 2021 – соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов, закладывающие основы важнейших профессиональных умений и навыков, а также открывающие перед детьми многообразие прикладных профессий и специальностей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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