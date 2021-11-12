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В Москве запустили онлайн-проект против буллинга

В Москве запустили онлайн-проект против буллинга

В Москве на портале «Школа. Москва» запустили онлайн-проект против буллинга, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Сайт разделен на несколько блоков: «Теория», «Я – ученик», «Я – родитель» и «Я – учитель». На портале собраны полезные материалы ведущих экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга, для трех целевых аудиторий: детей, родителей и педагогов.

«По статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга: одни становятся жертвами, другие – агрессорами. Зачастую ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте. Совместно с профильными НКО и социально ответственными организациями из бизнес-сообщества Департамент образования и науки города Москвы и Департамент социальной защиты населения выступили инициаторами создания такого портала – единого входного окна, в котором будет аккумулирован полезный опыт специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации», – отметила руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко.

«Травле в основном подвергаются дети, которые чем-то непохожи на остальных, они более чувствительны, иногда более яркие в своих эмоциональных проявлениях. Такому ребенку сложно за себя постоять в одиночку. В столице работают организации, которые могут и помогают детям, оказавшимся в этой непростой ситуации. Например, с марта 2019 года по инициативе московского Правительства на базе круглосуточного телефона неотложной психологической помощи 051 стартовал проект «Ребенок в опасности». Если подросток подвергается буллингу, жестокому обращению, которое он может испытывать как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых, он в любое время суток может позвонить на этот телефон и рассказать о своей проблеме квалифицированному психологу. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы ему оперативно помочь, а в экстренных случаях, связанных с угрозой жизни, психологи связываются со службой 112», – сказала директор Московской службы психологической помощи населению столичного Департамента труда и социальной защиты Нина Петроченко.

# Общество
По материалам: edu.ru

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