В Мурманской области состоялась первая встреча Регионального научного общества школьников «АрктикУм»

11 ноября 2021 года состоялась первая встреча членов Регионального научного общества школьников «АрктикУм». На площадке центра дополнительного образования «Лапландия» собрались 50 участников научного сообщества. Среди них были обучающиеся, показавшие значительные успехи в области исследовательской деятельности, и преподаватели образовательных организаций Мурманской области.

Для участников была организована деловая игра «Управление и взаимодействие». Далее работа продолжилась на базе Мурманской областной научной библиотеки, где для них прошел практикум «Поиск информации для реализации проекта. Работа с базами данных библиотеки. Правила составления списков литературных источников».

Следующая встреча членов «АрктикУма» состоится в декабре 2021 года. Для участников пройдет трехдневная форсайт-сессия «Разработка модели муниципального научного общества школьников».