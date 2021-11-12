В МВД РФ назвали «преждевременной» блокировку 10 016 ETH с биржи WEX

Следственный департамент МВД РФ отказал пострадавшим клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи WEX в блокировке средств на сумму 10 016 ETH ($45,9 млн на момент написания), которые неизвестные вывели с кошелька платформы в сентябре. Об этом со ссылкой на официальный документ сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

Ранее пострадавшие предоставили правоохранителям подробную схему перемещения средств с кошелька WEX на сторонние платформы и данные аналитического инструмента о том, что монеты были украдены.

Они также сообщили, что в сентябре им удалось связаться с представителями биржи Binance, на которую поступила часть похищенных средств в размере 97,8 ETH, и платформа заморозила эти активы на семь рабочих дней.

Данные: Crystal Blockchain.

Согласно действующим правилам Binance, после предоставления "веских доказательств" кражи пользовательских средств служба безопасности может временно заморозить активы. В дальнейшем пользователю необходимо обратиться в правоохранительные органы и передать полицейский отчет представителям биржи.

"С этого момента Binance будет работать напрямую с сотрудниками правоохранительных органов для регулирования украденных средств и решения вашего дела", – сказано в правилах биржи.

Действуя по инструкции Binance, пострадавшие клиенты WEX потребовали от МВД РФ арестовать похищенные средства. Однако в ответе от 25 октября представители ведомства сообщили, что изложенные обстоятельства требуют дополнительного расследования:

"На данном этапе предварительного следствия принятие решения о наложении ареста на имущество по уголовному делу, исходя из сообщенной информации, является преждевременным".

Сотрудники МВД поручили территориальным органам изучить представленную заявителями информацию.

"Правоохранительные органы напрямую начинают потворствовать жуликам, укравшим деньги пользователей, хотя им было сообщено, через кого менялся этот эфир и прочая необходимая информация", – резюмировал Сергей Менделеев.

Напомним, 11 августа в аэропорту Варшавы полиция задержала и арестовала бывшего владельца WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве. Эту информацию позже подтвердили в прокуратуре.

Спустя месяц, 15 сентября, неизвестный вывел с кошелька обанкротившейся биржи 100 ETH ($345 385 на тот момент). Это был первый вывод средств с адреса за последние три года.

20 сентября все оставшиеся средства в размере 9916 ETH (чуть более $30 млн на момент перевода) были также переведены на новый адрес.