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В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных организаций

В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных организаций

В Новосибирской области подвели итоги регионального конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных организаций, сообщает Министерство образования Новосибирской области. 

Дошколята и школьники соревновались в создании лучшего «Сада чудес» и «Ландшафтного ассорти». Итоги подвели специалисты Регионального модельного центра дополнительного образования детей, созданного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Конкурс проводился по трем номинациям: проект, локальная композиция, предмет в ландшафте. Представленные материалы рассматривались по направлениям «Сад чудес» (для дошкольных образовательных организаций) и «Ландшафтное ассорти» (для общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования).

По словам методиста Модельного центра дополнительного образования детей Юлии Сергей, конкурс нацелен на развитие проектной культуры обучающихся и педагогов в области ландшафтного дизайна и ландшафтного проектирования, отработку технологий и поддержку новых идей в оформлении территорий образовательных организаций.

Организаторы отметили высокий уровень представленных работ из Кыштовского, Венгеровского, Куйбышевского, Краснозерского, Новосибирского, Ордынского, Барабинского районов. В направлении «Сад чудес» лучшим был признан проект «Цветочный калейдоскоп» авторского коллектива МКДОУ Куйбышевского района – детского сада комбинированного вида «Сказка». В направлении «Ландшафтное ассорти» победил одноименный проект авторского коллектива МКОУ Новомайзасская средняя образовательная школа Кыштовского района.

Всего в конкурсе приняли участие 517 человек из 21 образовательной организации девяти муниципальных районов Новосибирской области.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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