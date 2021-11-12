В подмосковных Мытищах построят школу на 1,1 тыс. мест и 3 детских сада

В подмосковных Мытищах построят школу на 1,1 тысячи мест и три детских сада, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В соответствии с выданным градпланом в Мытищах по первому Рупасовскому переулку планируется к строительству общеобразовательная школа на 1 тысячу 100 мест общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. Реализация объекта запланирована на 2024 год в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день ведется проектирование соцобъекта», – сказал министр Правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также в городском округе Мытищи запланировано строительство трех новых дошкольных учреждений. Большой детский сад на 510 мест, состоящий из двух корпусов, появится в поселке Нагорное. Еще один детский сад на 320 мест построят восточнее деревни Погорелки. Третий объект дошкольного образования на 250 мест расположится в городе Мытищи, на улице Колпакова. По указанным соцобъектам проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для стадии проектирования.