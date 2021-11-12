В селе Хохорск Боханского района открыли универсальную спортивную площадку

В селе Хохорск Боханского района 11 ноября состоялось открытие универсальной спортивной площадки. Она предназначена для проведения занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. По периметру площадки установлено ограждение. Для зрителей с западной стороны предусмотрены две трибуны, рассчитанные на 40 мест каждая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Андрей Дмитриев, заместитель руководителя администрации УОБО:

— Поздравляю жителей Хохорска с открытием такого нужного объекта. Должен сказать, что там, где работают инициативные главы муниципалитетов и районов, при поддержке правительства Иркутской области открываются новые и ремонтируются существующие объекты. Создание и возрождение таких площадок дает возможность заниматься спортом жителям сел в любом возрасте.

На создание универсальной спортивной площадки в селе Хохорск направлено более 12 миллионов рублей. Из них большая часть выделена из областного бюджета.

Всего на территории Усть-Ордынского Бурятского округа при финансировании из средств областного бюджета установлено 29 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов. В 2021 году запланировано создание еще трех многофункциональных спортивных площадок в деревнях Покровка Баяндаевского района, Куйта Нукутского района, Кударейка Эхирит-Булагатского района в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта».