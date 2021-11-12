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В школе «Артека» открылся первый в Крыму атомкласс

В школе «Артека» открылся первый в Крыму атомкласс

В школе «Артека» открылся первый в Крыму атомкласс. Символическую кнопку запуска работы атомкласса совместно с детьми нажали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Международного детского центра.
 
Всего в стране насчитывается 60 атомклассов.

«Атомкласс – это  средовое решение для организации учебной и воспитательной работы с детьми, которое дает возможность  более глубокого исследования естественно-научных дисциплин: здесь представлены комплекты для изучения предметов физико-математической направленности. Интеграция нескольких предметов позволит ребятам обучаться по индивидуальным учебным планам, а также повышать свой уровень компетенции в различных областях», – сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Программа «Атомкласс» призвана поддерживать и развивать естественно-научное и математическое образование в школах, «пробуждать интерес школьников к проектной и исследовательской деятельности.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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