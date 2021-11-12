Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места

В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места

В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места

Почти 10 000 новых мест для детей создадут в сфере дополнительного образования Архангельской области к концу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Планируется, что занятиями в кружках и секциях будут охвачены порядка 80% ребят.

Министр образования Поморья Олег Русинов подчеркнул, что в регионе создан модельный центр, который занимается программным, методическим, кадровым, информационным и организационным сопровождением системы дополнительного образования.

Информационная система «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» дает возможность ознакомиться с программами, которые реализуются в регионе, а также записать детей в различные кружки и секции.

«Навигатор» позволяет обеспечить персонифицированный учет, поскольку каждому ребенку при регистрации выдается сертификат на получение дополнительного образования. Этот электронный документ действует до наступления 18 лет.

«На сегодня такие сертификаты получили более 137 тысяч юных северян, или 81 процент детей в Архангельской области. Но не все сертификаты запущены в работу, примерно четверть из них еще не использована. И здесь необходима более активная работа совместно с муниципалитетами», – подчеркнул Олег Русинов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Мы не специально: звезды, которые случайно оказались в одной постели
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нюша объяснила, почему не хочет рожать в России
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 ноября 2021 года
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области за сутки
185 коек для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за оскорбления в «WhatsApp»
Жителя Ленинского округа Иркутска оштрафовали на 3000 рублей за
Сбербанк отмечает 180-летие
Сбербанк отмечает 180-летие
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и выпустили птиц на волю
Пострадавшим от рук браконьеров соколам восстановили оперение и
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
На Байкале могут запретить продажу вредной для экологии бытовой химии
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в учебные заведения
В Архангельской области более 100 школьных автобусов поступили в
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической олимпиаде
Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape

Еще по теме

Порядка 8 тысяч сертификатов на дополнительное образование детей выдано в Иркутской области
В Курганской области растет число детей, занимающихся в кружках и секциях
Центр дополнительного образования Республики Алтай ведет набор учеников
В Челябинской области создано почти 5 тысяч новых мест в системе дополнительного образования