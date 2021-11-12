В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места

Почти 10 000 новых мест для детей создадут в сфере дополнительного образования Архангельской области к концу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Планируется, что занятиями в кружках и секциях будут охвачены порядка 80% ребят.

Министр образования Поморья Олег Русинов подчеркнул, что в регионе создан модельный центр, который занимается программным, методическим, кадровым, информационным и организационным сопровождением системы дополнительного образования.

Информационная система «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» дает возможность ознакомиться с программами, которые реализуются в регионе, а также записать детей в различные кружки и секции.

«Навигатор» позволяет обеспечить персонифицированный учет, поскольку каждому ребенку при регистрации выдается сертификат на получение дополнительного образования. Этот электронный документ действует до наступления 18 лет.

«На сегодня такие сертификаты получили более 137 тысяч юных северян, или 81 процент детей в Архангельской области. Но не все сертификаты запущены в работу, примерно четверть из них еще не использована. И здесь необходима более активная работа совместно с муниципалитетами», – подчеркнул Олег Русинов.