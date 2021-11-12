В столице стартовал конкурс «Доброволец года – 2022»

В столице стартовал конкурс «Доброволец года – 2022», организованный Московским центром «Патриот.Спорт» для волонтеров и педагогов образовательных организаций столицы, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

«Волонтерство сегодня – это не просто помощь всем, кто в ней нуждается, это образ жизни. К добровольческому движению ежедневно присоединяется все больше молодежи. Они помогают детским домам, ветеранам, поддерживают экологические акции, ухаживают за памятниками. Цель конкурса «Доброволец года», который проходит в Москве уже в пятый раз, – популяризация волонтерского движения среди школьников и студентов. Его важной составляющей также является поддержка педагогов образовательных организаций, которые реализуют добровольческие инициативы. Приглашаем к участию в конкурсе волонтеров и педагогов столичных школ и колледжей, ведь это замечательная возможность рассказать о своей деятельности», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Конкурс проводится по категориям «Волонтер» (индивидуальные работы обучающихся образовательных организаций), «Отряд» (коллективные работы обучающихся образовательных организаций), «Руководитель» (индивидуальные работы педагогов образовательных организаций).

Школьникам нужно представить видеоролики с описанием реализованных проектов. В видеопрезентации продолжительностью до семи минут, снятой при помощи телефона или видеокамеры, конкурсанты должны рассказать о своем опыте волонтерской работы в 2021 году.

Педагогам предлагается представить свои методические рекомендации по организации волонтерской деятельности в школах и колледжах. Они должны быть оформлены в виде пояснительной записки в свободной форме с обоснованием темы, целей, задач и актуальности разработки.

В этом учебном году конкурс пройдет в три этапа. С 12 ноября по 30 декабря будет прием заявок и конкурсных работ, с 10 января по 25 февраля – просмотр и оценка работ. Подведение итогов и награждение победителей состоится в марте-апреле 2022 года.

Конкурс «Доброволец года» проходит с 2016 года.