В Twitter создали подразделение по блокчейну и криптовалютам

Соцсеть Twitter создала специализированную команду для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.

Главой подразделения Twitter Crypto стала Тесс Ринеарсон. Ранее она участвовала в разработке протокола Tendermint Core, а также участвовала в проектах Chain.com и Cosmos.

https://twitter.com/_tessr/status/1458466734327963648

"Я рада сообщить, что присоединилась к Twitter, чтобы возглавить новую команду, сфокусированную на криптографии, блокчейнах и других децентрализованных технологиях, включая криптовалюты и не только", — написала Ринеарсон.

Согласно Financial Times, первоочередными задачами подразделения станут платежи, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети.

Ринеарсон напомнила, что соцсеть уже позволила принимать донаты в биткоине и анонсировала NFT-идентификацию. По ее словам, команда изучит, что еще можно сделать в этом направлении.

Twitter Crypto займется всем, что связано с Web 3, и будет тесно взаимодействовать с инициативой BlueSky, нацеленной на децентрализацию социальных сетей, добавила Ренеарсон.

Напомним, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин усомнился в успехе криптовалютных проектов Twitter и Facebook.