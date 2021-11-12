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Важно показать детям, что математика – это живая наука

Важно показать детям, что математика – это живая наука

Достижения в математике, которые существуют в современном мире, необходимо популяризировать, чтобы о них знали, о них говорили и представляли, на каком уровне находится развитие этой науки в России. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» заявил Игорь Сергеев, руководитель рабочей группы программного комитета Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики, профессор мехмата МГУ имени М.В. Ломоносова.
 
Эксперт считает, что всероссийские съезды учителей и преподавателей математики и информатики должны способствовать тому, чтобы педагоги из разных регионов лично узнавали об успехах коллег в развитии общей отрасли науки.
 
«У нас есть много достижений в математике, но они не должны оставаться доступными только узкому кругу специалистов. О них обязаны знать учителя в городах и селах, чтобы использовать в работе, перенимать опыт. А также про них стоит говорить детям: принципиально важно донести до них, что математика – это не только то, чем занимался Евклид много-много лет назад, но и то, что активно развивается сейчас. Показать им, что математика – это живая наука, которой перспективно и престижно заниматься», – подчеркивает Игорь Сергеев.
 
Также он обратил внимание на вопрос подготовки кадров для обучения математике и информатике школьников. В этом процессе, по его словам, тоже важны самые передовые знания о достижениях науки. Для этого повышение квалификации педагогов должно быть системным и регулярным, в идеале – чтобы все российские учителя владели общей информацией о новостях в развитии наук.
 
«На всероссийском съезде соберутся административные работники, научные работники, преподаватели вузов, школ, СПО. Более 500 человек заявились как выступающие в разных секциях и дискуссиях, многие готовы пока просто представить свои тезисы для публикации. Но главное, что все они увидят друг друга, узнают, кто чего достиг, кто о чем думает. Рассуждая о развитии наук, создастся единое информационное поле, откуда каждый сможет взять необходимое», – отмечает эксперт.
 
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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