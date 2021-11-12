Вика Цыганова рассказала о пластике

58-летняя певица Вика Цыганова не стала скрывать, что делала пластику. Артистка отметила, что в юности негативно относилась к пластическим операциям, но с годами изменила свое мнение. Теперь Цыганова охотно прибегает к радикальным методам омоложения. По словам исполнительницы, профессия обязывает ее держать себя в форме. Кроме того, Вике хочется осознавать себя привлекательной. «У меня красивый муж. Он мужчина сильный, темпераментный. Нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал», — отметила Цыганова. Вика призналась, что делала операции, чтобы избавиться от возрастных изменений на лице. По словам звезды, муж не стал препятствовать ее решению лечь под нож пластического хирурга. «Мы всё обсуждали. Ему понравился результат. Сделала только то, что необходимо. Я очень боюсь уколов, я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом всё исправить», — рассказала бывшая судья шоу «Три аккорда».Вика Цыганова Цыганова тщательно следит за фигурой. Артистка старается поддерживать себя в форме с помощью здорового образа жизни. «Баня у нас постоянно, я всегда гуляю по утрам или по вечерам. Полтора часа я хожу на свежем воздухе в быстром темпе. Ускоряю метаболизм. Я плаваю», — пояснила Вика. Певица счастлива в браке с продюсером Вадимом Цыгановым более 30 лет, но ей так и не удалось познать радость материнства. Исполнительница хита «Приходите в мой дом» приняла этот крест и никогда не пыталась завести ребенка с помощью суррогатной мамы. Однажды Цыганова задумалась об усыновлении. Артистке понравился мальчик из смоленского детского дома. После командировки она планировала его забрать, но обстоятельства сложились иначе. Малыш попал в другую семью. «Я как-то пыталась усыновить ребенка, я его уже нашла. Я просчитала всю ситуацию, думала о его болезнях или о том, есть ли у него есть брат или сестра. Мы тогда находились в Эмиратах. Мне очень понравился мальчик один, о котором я прочитала в журнале «Фома». Я подумала, что приеду в Россию и сразу найду этого ребенка. Как только я вернулась домой, то позвонила в детский дом. У меня уточнили, оформила ли я документы. Я ответила: «Хочу этого ребенка забрать». Мне ответили: «Вы знаете, вчера была семья, у которой сын погиб. И они мальчика этого забирают». Я порадовалась, и больше попыток не было», — призналась Цыганова в интервью «Вокруг ТВ».