Власти Сеула создадут первую в мире городскую метавселенную

Столичное правительство Сеула заявило о намерении стать первым крупным городом, создавшим собственную метавселенную. Ее планируют использовать для приема граждан и проведения культурных мероприятий, пишет Euronews.

По данным СМИ, проект рассчитан до 2030 года. Власти города уже инвестировали в него 3,9 млрд вон ($3,3 млн).

В случае успешной реализации жители Сеула смогут использовать шлемы виртуальной реальности для встречи с чиновниками и посещения массовых мероприятий. Например, традиционные торжества в канун Нового 2022 года состоятся как на площади у колокольни Босингак, так и на ее цифровой версии.

В 2023 году планируется открыть виртуальный центр предоставления социальных услуг под рабочим названием Metaverse 120 Center. Здесь аватары чиновников будут принимать и консультировать граждан.

Проект «Виртуальная туристическая зона» позволит пользователям со всего мира посетить основные достопримечательности Сеула, включая утраченные памятники. Власти планируют воссоздать в цифровом мире ворота Донуймун, которые японские колонисты снесли в 1915 году при строительстве трамвайной линии.

«Сеул станет пионером в области дополненной и виртуальной реальностей, объединив общественный спрос с частными технологиями», — заявил руководитель по политике умного города при столичном правительстве Пак Чон Су.

Власти Сеула рассчитывают задействовать технологии искусственного интеллекта для мониторинга состояния инфраструктуры вроде канализационных сетей и водостоков. Также планируется расширение роли чат-ботов в жизни города, которые будут отвечать на запросы и жалобы местных жителей, например, принимать сообщения о нарушениях правил дорожного движения и помогать генерировать COVID-сертификаты.

Представители столичного правительства считают, что метавселенная и современные технологии облегчат жизнь сеульцам и помогут «преодолевать ограничения реального мира, такие как нехватка времени и средств, языковой барьер и прочее».

Ранее ForkLog разобрался в истории становления виртуальных миров и роли криптовалют в метавселенной.

https://forklog.com/pobeg-iz-realnosti-dolgij-put-ot-multipleera-do-metavselennoj/

Напомним, в ноябре профессор Ливерпульского университета Хоупа доктор Дэвид Рид заявил об «ужасающей опасности» метавселенной.

В октябре компания Meta (ранее Facebook) представила реалистичные аватары, среду для их существования, а также нейроинтерфейс, позволяющий ими управлять.



