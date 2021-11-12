Во Всероссийском слете поисковых отрядов примут участие школьники из 45 регионов

В подмосковном Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» пройдет Всероссийский слет актива детских и молодежных поисковых отрядов.

Это одно из ключевых мероприятий Всероссийского марафона «Живем в поиске», который проводится при поддержке Минпросвещения России.

В течение трех дней ребята из 45 регионов страны примут участие в работе тематических образовательных мастерских, квест-игре в формате «Тропы поисковика». Завершит слет торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса творческих работ «Нам доверена память» и V Всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности поискового отряда (объединения) «Музей поискового отряда».

Одним из центральных событий мероприятия станет панельная дискуссия «Интеграция работы поискового отряда в образовательный и воспитательный процесс» с участием представителей общественной организации «Поисковое движение России», Роспатриотцентра, профильных министерств и ведомств.