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Воробьёв: взаимодействие парламента и кабмина позволит изменить подход к лесной отрасли

Воробьёв: взаимодействие парламента и кабмина позволит изменить подход к лесной отрасли

15:47  Автор: Мария Соколова



Взаимодействие парламента и Правительства должно позволить радикально изменить подход к лесной отрасли, которая имеет ключевое значение для экономики и экологии, сказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв по итогам заседания Совета по развитию лесного комплекса при палате.

В пятницу состоялось первое заседание Совета, в который вошли парламентарии, представители министерств и ведомств, регионов, научного сообщества и бизнеса.

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По словам Воробьёва, на встрече обсудили выполнение постановления Совета Федерации о совершенствовании законодательства в лесной отрасли. «Оно предполагает решение ключевых вопросов, принятие ряда законов и структурные изменения в отрасли», — сообщил сенатор.

По итогам заседания подготовят рекомендации, реализацию которых будут контролировать при помощи парламентского контроля и выезжая на места. Вице-спикер Совфеда напомнил, что в кабмине создана правительственная комиссия по вопросам лесного хозяйства.

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«Взаимодействие парламента и Правительства, мы уверены, должно позволить радикально изменить подход к лесной отрасли. Сегодня она имеет ключевое значение — не только экономическое, но и экологическое. Мы будем продолжать контролировать эту тему, у нас есть ряд важных инициатив. Кроме уже принятых законов, в плане стоят и другие очень важные законодательные решения», — сказал Воробьёв.



#лес


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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