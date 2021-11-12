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Ворона села на окно: приметы

Ворона села на окно: приметы

Птицы — частые гости подоконников и балконов. Живя бок о бок с человеком, пернатые не пугаются вида людей, разыскивая что-то съестное. Однако народная мудрость говорит, что птицы несут важные новости, поэтому так важно проследить за их поведением.


Увидеть лесную птицу у себя на окне может далеко не каждый, однако вороны часто прилетают к жилищу в поисках пищи, тепла или материала для гнезд. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народными приметами, чтобы точно знать о том, что сулит серая птица, приземлившаяся на окно.


По примете ворона, приземлившаяся на подоконник и внимательно рассматривающая окно, сулит скорые траты. Деньги могут быть потрачены как на нужные вещи, так и на бесполезные предметы, а также украдены или потеряны. После такой встречи стоит позаботиться о своих финансах и быть осторожными и осмотрительными.
Согласно поверьям птица, долго сидящая на подоконнике неподвижно, сулит печальные известия. Они могут касаться как близких, так и дел на работе. Нередко присутствие птицы указывает на скорое заболевание одного из членов семьи или обострение хронических недугов.
Птица, прилетевшая к окну и ведущая себя беспокойно, по примете указывает на мелкие неурядицы и последующие траты. Это может быть потеря вещи или нечаянная порча чужого имущества, когда потребуется заплатить за причиненный ущерб.
Птица, приземлившаяся на подоконник и стучащая клювом о оконной раме, указывает на скорые перемены в жизни. Повлиять на них не получится, и суеверие гласит, что человек, увидевший такой знак, должен смириться с происходящим и принять свою судьбу.
Если птица влетела в окно, ударившись об него, то по примете домочадцев ждет неприятность. Нейтрализовать ее можно, если помочь вороне или прошептать ей вслед слова сочувствия.
Птица, стучащая клювом по стеклу, часто становится вестником скорого романа. Он вряд ли перерастет в серьезные отношения, но будет страстным и запоминающимся. Опасаться стоит лишь в том случае, если ворона стучит в окно семейной пары. В таком случае не исключены измены со стороны одного их партнеров.
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По материалам: dailyhoro.ru

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