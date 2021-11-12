Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провел первый прием граждан

Вадим Карасев

На первом приеме граждан врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров показал принципы своей работы — открытость и результативность. Сразу 4 наболевших и сложных вопроса будут решены в кратчайшие сроки.

В Моршанске будет отремонтирован спортзал средней школы № 3, которую построили еще в 1939 году, пристройка со спортзалом обветшала. По решению губернатора объект включен в федеральный проект "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование". Ремонт будет произведен в летние каникулы 2022 года.

В Моршанском районе на территории Веселовского сельсовета выявлены и поставлены на учет бесхозные сети электроснабжения (73 опоры). Протяженность сетей составляет 2395 м. Неизвестно кому принадлежащие электросети обеспечивают электричеством вполне конкретных людей, а ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" предъявило претензии о взыскании с администрации Веселовского сельсовета Моршанского района Тамбовской области потерь, возникающих в бесхозных сетях, исчисляемых ежемесячно в сотнях тысяч рублей. Бюджет сельсовета всего 7,5 миллиона, справиться с проблемой на этом уровне невозможно. Решение Максима Егорова: филиалу ПАО "МРСК Центр-"Тамбовэнерго" принять в собственность бесхозные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на улицах Молодежной, 1-я Заводской, 2-я Заводской, 3-я Заводской в д. Новоалександровка Моршанского района Тамбовской области, и осуществлять их обслуживание.

В Тамбове будет произведен капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома на улице Мичуринской. Ремонт нужен срочно, но, хотя этого никто не отрицает, чиновники запланировали ремонт лишь на период 2028–2030 гг. Губернатор распорядился решение пересмотреть: в рамках областной программы капитального ремонта сроки перенесут, жителям не придется больше мучаться.

Поселку Строитель нужна чистая вода. Для этого требуется новая станция водоподготовки. Решение губернатора: станция будет построена. В федеральную (региональную) программу "Чистая вода" будет включен объект "модульной станции коалесцентно-сорбиционного обезжелезивания "МСКСО" в поселке Строитель Тамбовского района Тамбовской области" на получение субсидий в размере 42 316,27 тыс. руб.

Всего один прием граждан (теперь такие приемы станут регулярными и частыми) позволил ВРИО главы региона показать, что он умеет вникать в сложные проблемы и вести работу оперативно и в интересах обычных жителей города и области.

